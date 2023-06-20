Рішення військово-лікарської комісії: як військовослужбовець може його оскаржити

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Оскарження постанови не зупиняє її дії, тобто військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

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Військово-лікарська комісія визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних. Вона встановлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. Якщо військовослужбовець чи військовозобов’язаний не погоджується з висновком ВЛК, він може оскаржити його. Про це розповів адвокат Тарас Никифорчук.

За його словами, оскаржити рішення ВЛК можна у досудовому порядку та у суді.

Досудове оскарження рішення ВЛК

При досудовому порядку оскарження слід звернутися до ВЛК вищого рівня:

ВЛК районного (міського) територіального центру – звертатися до ВЛК області або м. Києва;

ВЛК областей – до ВЛК регіонів;

Постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку потрібно подати наступні документи:

заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;

всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результатом подання може стати повтроне проходження ВЛК або проходження контрольного медогляду.

Судове оскарження рішення ВЛК

До суду можна звертатися одразу без попереднього використання досудового порядку, або коли на руках є негативний висновок від "останньої інстанції" досудового порядку.

На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дається:

якщо спочатку застосовано досудовий порядок — 3 місяці . Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;

. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови; 6 місяців із дня винесення відповідної постанови військово-лікарської комісії.

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Якщо після цього строку винесена інша постанова ВКЛ про ступінь придатності до військової служби, попередня відміняється.

Нагадаємо, 16 червня Фокус розбирався, чи законні облави ТЦК на чоловіків, коли затриманих одразу везуть на медичну комісію і того ж дня відправляють до навчальної частини.

Також раніше повідомлялося, що українські військові скаржаться на ВЛК. Військовослужбовцям після поранень доводиться доводити ВЛК своє право на лікування та реабілітацію.