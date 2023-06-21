"Не простим, не забудем": в боях за Украину погиб 22-летний боец из-под Одессы (фото)

Александра Кироя похоронят в родном селе Граденицы. Местные власти отдельно уточнили, что сложно публиковать сообщения о погибших бойцах и находить слова поддержки для близких.

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Во время боев с российскими оккупантами погиб выходец из Одесской области 22-летний Александр Кирой. Защитника Украины похоронят в селе Граденицы, откуда он родом. Об этом сообщил Беляевский городской совет на своей странице в Facebook.

В пресс-службе местных властей упомянули о том, что публиковать сообщения о погибших защитниках всегда очень сложно, как и найти нужные слова, чтобы поддержать близких и знакомых павших воинов ВСУ.

"Трудно принять смерть наших защитников… Еще труднее найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых Александра", — говорится в сообщении, где также упоминается, что оккупантам это никогда не простят и не забудут.

Погибший военнослужащий Александр Кирой

Напомним, что в сети показали последний бой под Бахмутом защитника Украины. Иван Горенок из Иванкова Киевской области воевал в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" до 25-летия оставалось прожить неделю.

Также сообщалось, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов, воюющий на фронте, рассказал, что бронемобиль, в котором он находился, был подбит. Однако ему удалось выбраться живым. Сенцов выложил фото с поврежденным броневиком соцсетях.

20 июня стало известно о том, что российские оккупанты обстреляли спасателей, проводивших расчистку последствий еще одного обстрела в Херсоне. Один из сотрудников ГСЧС погиб.