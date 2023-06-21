"Не пробачимо, не забудемо": у боях за Україну загинув 22-річний боєць з-під Одеси (фото)

Олександра Кіроя поховають у рідному селі Градениці. Місцева влада окремо уточнила, що складно публікувати повідомлення про загиблих бійців та знаходити слова підтримки для близьких.

Related video

Під час боїв із російськими окупантами загинув виходець з Одеської області 22-річний Олександр Кірой. Захисника України поховають у селі Градениці, звідки він родом. Про це повідомила Біляївська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

У пресслужбі місцевої влади згадали про те, що публікувати повідомлення про загиблих захисників завжди дуже складно, як і знайти потрібні слова, щоб підтримати близьких і знайомих воїнів ЗСУ.

"Важко прийняти смерть наших захисників… Ще важче знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких та знайомих Олександра", — йдеться у повідомленні, де також згадується, що окупантам це ніколи не пробачать і не забудуть.

Загиблий військовослужбовець Олександр Кірой

Нагадаємо, що у мережі показали останній бій під Бахмутом захисника України. Іван Горенок з Іванкова Київської області воював у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар", до 25-річчя йому залишалося прожити тиждень.

Також повідомлялося, що український кінорежисер Олег Сенцов, який воює на фронті, розповів, що бронемобіль, у якому він перебував, був підбитий. Однак йому вдалося вибратися живим. Сенцов виклав фото з пошкодженим броньовиком соцмережах.

20 червня стало відомо про те, що російські окупанти обстріляли рятувальників, які проводили розчищення наслідків ще одного обстрілу в Херсоні. Один зі співробітників ДСНС загинув.