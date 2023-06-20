ЗС РФ вбили рятувальника у Херсоні: Зеленський пообіцяв відповідь терористам (фото, відео)

Внаслідок ворожої атаки під час розчищення мулу загинув співробітник ДСНС, ще восьмеро — отримали поранення. Президент висловив співчуття рідним жертви артобстрілу окупантів та підкреслив, що терористам немає місця на українській землі.

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ЗС РФ здійснили обстріл рятувальників, що розчищали мул у Херсоні. Про це 20 червня повідомив у соцмережах керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще восьмеро співробітників постраждали", — написав він.

За даними голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, загиблому внаслідок ворожої атаки було 25 років.

У обласній прокуратурі журналістам "Суспільне" уточнили, що четверо з восьми поранених перебувають у важкому стані.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення звичаїв війни

У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. За їхньою інформацією, 20 червня працівники ДСНС під час ліквідації наслідків підтоплення потрапили під обстріл ворожих сил.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

"Один зі співробітників загинув на місці, ще вісім отримали поранення. Дані уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", — завірили в прокуратурі.

На обстріл групи рятувальників у Херсоні відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні висловився щодо атаки ЗС РФ, внаслідок якої загинув працівник ДСНС.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув", — підкреслив український лідер.

Зеленський виразив співчуття рідним та близьким загиблого та пообіцяв, що терористи отримають відповідь від захисників "за цю підлість".

"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт — це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде", — заявив президент.

Нагадаємо, вранці 20 червня кілька районів Києва були знеструмлені після нічної атаки БПЛА Shahed. Також виникла проблема з роботою комплексів самообслуговування на станціях метро.

20 червня три дрони-камікадзе влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львові. У місцевій ОВА проінформували, що обійшлося без жертв.