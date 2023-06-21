Вертолеты ВСУ оснастят защитой AMPS: как работает противоракетный комплекс (фото)

Набор различных датчиков сможет предупредить экипаж о том, что сканирует радар или наводится лазерный дальномер. Украинские летчики станут более защищенными от российских средств ПВО.

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Вертолеты Вооруженных сил Украины оснастят самой современной системой обнаружения ракетных пусков и самозащиты AMPS. Об этом сообщает производитель технологии немецкая компания Hensoldt.

21 июня немецкое предприятие объявило о заказе от Украины на 16 сенсорных комплексов AMPS (Airborne Missile Protection System). Конкретная стоимость контракта не озвучивается, но она составляет "двухзначное число миллионов", отметили в пресс-службе.

Поставка AMPS должна обеспечить ВСУ современными средствами для повышения обороноспособности украинских вертолетов. У экипажа будет защита от широкого спектра угроз, в том числе ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух". Интегрируют новые системы на украинские вертолеты чешская компания LOM PRAHA.

Что известно о системе AMPS?

AMPS – это бортовая система противоракетной защиты для авиации. Она модульная, поэтому в зависимости от требований заказчика может состоять из различных элементов. Сенсорное оборудование имеет средства обнаружения пуска ракеты MILDS, блок управления и отображения ACDU и активную систему подтверждения цели MACS. MACS определяет характеристики ракеты: дальность и скорость полета. Также устройство устраняет ложные предупреждения от датчиков.

Система датчиков на вертолете делают его более живущим во время ракетной угрозы.

Также отмечается, что тепловые ловушки, которые есть на украинских вертолетах, совместимы с AMPS, поэтому они смогут работать вместе. У украинского летчика будет повышенная защита, потому что немецкая разработка может предупреждать об обстрелах ракетами, обнаруживать лазерное излучение и радары. Это даст экипажу больше времени на реакцию. Отмечается, что сейчас для вертолетов наибольшей угрозой являются ПЗРК и ЗРК российских войск.

Напомним, 14 апреля СМИ писали, что Украина получила британский вертолет Sea King, которым одно время руководил принц Эндрю.

20 июня СМИ сообщили, что Украина получила от партнеров 45 советских истребителей и штурмовиков.