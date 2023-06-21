Иранские беспилотники: Резников обсудил с Галантом общие угрозы для Украины и Израиля

По словам Резникова, разговор о защите украинцев от воздушных угроз прошел продуктивно. Он выразил надежду на поддержку Израиля в военном конфликте с РФ.

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Министр обороны Алексей Резников впервые провел телефонные переговоры со своим коллегой из Израиля Йоавом Галантом, во время которого представители МИД обеих стран договорились о взаимном содействии перед общей угрозой. Об этом он сообщил в среду, 21 июня в своем Twitter.

По словам Резникова, разговор с его коллегой прошел очень продуктивно. В частности, министры пришли к выводу, что беспилотники из Ирана представляют угрозу как для Украины, так и для Израиля.

"Мы обсудили текущую ситуацию на земле и перспективы проекта по защите украинцев от воздушных угроз. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности обеих наших стран. Рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", — отметил глава оборонного ведомства Украины.

Кто "подтолкнул" Галанта на переговоры

Известно, что разговор между Резниковым и Галантом состоялся впервые после того, как 5 месяцев назад министр обороны Израиля был назначен на должность.

По информации Европейской правды от 18 июня, со ссылкой на издание Axios, предпосылка о первых переговорах министров обороны Украины и Израиля произошла по просьбе главы Пентагона Ллойда Остина.

Издание отмечает, что два израильских чиновника в оборонном ведомстве рассказали, что во время встречи министров обороны из стран НАТО в Брюсселе Остин уточнил у Галанта, не хочет ли он поговорить со своим украинским коллегой и не готов ли сделать больше, чтобы помочь Украине. Галант ответил согласием, но подчеркнул, что Израиль не будет предоставлять Киеву летальное оружие.

Напомним, на днях стало известно, что израильские танки "Меркава" (Merkava Mk.2 и Mk.3) могут быть отправлены в два европейских государства.

Также напомним, в конце мая Израиль сообщил, что продолжит предоставлять комплексную поддержку Украине в вопросах физической и психологической реабилитации военных.