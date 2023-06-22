"Это начало конца": Сальдо угрожает Украине после удара по Чонгарскому мосту (видео)

По словам главы оккупационной администрации Херсонской области, повреждение моста никак не повлияет на планы Кремля. Сальдо также заверил, что обществу якобы не о чем переживать.

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Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо обещает отомстить украинской стороне за то, что она якобы ударила по Чонгарскому мосту в Крыму. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале 22 июня.

По его словам, удары по мостам на границе Херсонской области и Крымского полуострова являются бессмысленными, но больше всего его беспокоит тот факт, что атака пришлась на День памяти и скорби, поэтому он сравнил Украину с нацистской Германией.

"Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто навредить. Сегодня, именно 22 июня. Это намек на что? На то, что это начало конца для киевского режима?" — говорится в сообщении.

Отдельное внимание Владимир Сальдо уделил угрозам и шантажу. Он заявил, что у оккупантов якобы есть координаты мостов в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, поэтому ответ они обещают очень серьезный и незамедлительный.

А вот для местных жителей, по словам главы оккупационной администрации, нет ничего страшного, ведь сообщение с Крымским полуостровом продолжается.

"Есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться. Все проблемы будут решены. Уже сейчас Правительство Российской Федерации принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов", — попытался успокоить народ Владимир Сальдо.

Украинская сторона никак не комментировала обвинения со стороны РФ на момент публикации материала.

Напомним, 22 июня сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборанты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.