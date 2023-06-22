"Креативность и изобретательность": как ремонтируют технику прямо на поле боя (фото)

Украинские военные отмечают, что не всегда получается оттянуть технику к их базе, поэтому иногда военные выезжают прямо на поле боя для восстановления.

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Взвод материально-технического обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады реанимирует машины, которые получили повреждения на передовой. Об этом сообщает АрміяInform.

Военные показали, как восстанавливают БМП-1 и вездеход HMMVW. У боевой машины пехоты было сразу несколько повреждений: утечка масла, пробило сальники и забился радиатор. Инженеры смогли устранить все проблемы и вернуть машину бойцам.

Хамви после артиллерийского повреждения

Иногда военным приходится выезжать прямо на позиции, потому что не всегда технику можно пригнать для ремонта.

"У нас все знания в голове, креативности тоже хватает, поэтому и работаем быстро. То, что мы можем эксплуатировать без специальных принадлежностей — всегда ремонтируем. Иногда приходится быстро чинить мотор и электрику, но главное, чтобы пломбы не слетели. У меня есть свой специальный ритуал и я уверен, что он работает. Когда нам только пригоняют технику или мы сами выезжаем к ней, то я сразу глажу боевую машину по правому баку и тихонько обращаюсь к ней: "Давай, маленькая, надо тебя быстро починить. От тебя зависит, как быстро мы принесем мир и победу в Украину" и тогда у нас нет проблем", — заявил один из бойцов подразделения Максим.

Также он добавляет, что в основном одну машину ремонтируют сразу четверо бойцов: двое под капот, а другие внутри машины.

Журналистам показали, как диагностируется "Хамви" после артиллерийского обстрела.

"Сначала мы проведем диагностику, потом проверим, что внутри машины посечено обломками и будем начинать ремонт", — говорит командир отделения Богдан.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что Украина заинтересована приобрести до 1000 шведских БМП CV90.

16 июня СМИ писали, что украинские пограничники установили миниРСЗО RAK-12 на броневик "Хамви".