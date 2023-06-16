Украинские пограничники установили мини-РСЗО RAK-12 на вездеход "Хамви" (видео)

ГПСУ получили пусковые установки от хорватского производителя. RAK-12-SA может выпустить до 12 реактивных снарядов за 10 секунд.

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Военнослужащие Государственной пограничной службы установили на вездеход "Хамви" реактивную систему залпового огня. Видео опубликовал боец Павел Левочко в своем Тиктоке.

В опубликованном видеоролике на тактический вездеход HMMWV M1152 была установлена пусковая установка RAK-SA-12 хорватского производства. На кадрах машина ведет стрельбу по враждебным позициям.

Известно, что одна пусковая установка имеет снаряд калибра 128 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 8500 метров. RAK-SA-12 предназначен для поражения живой силы врага и техники. Установка имеет небольшой вес, поэтому ее можно установить как на машину, так и перевозить на прицепе.

К пусковой установке подходят различные реактивные боеприпасы M91, M91A1, M91A2, а также взрыватели M92 и М94. По своим характеристикам RAK-SA-12 является чем-то средним между минометом 120 мм и легкой гаубицей калибра 105 мм.

Также стоит добавить, что "Хамви" на видео модели М1152 – это одна из последних созданных версий вездехода. На него можно установить дополнительное бронирование для защиты экипажа.

Напомним, 11 мая СМИ писали, что хорватские прицепные РСЗО RAK-SA-12 по сути возродили класс реактивных минометов.

5 июня в ГПСУ впервые показали кадры использования хорватских РСЗО RAK-SA-12. Она способна выпустить до 12 снарядов в 10 секунд.