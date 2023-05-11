Лучшее средство против пехоты: ВСУ возродили реактивные минометы (фото)

Снабжение из Хорватии РСЗО RAK-SA-12 поднимает вопрос выделения всех "мини-РСЗО" в отдельный класс реактивных минометов, которые могут справляться с вражескими штурмами.

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Хорватия передала Государственной пограничной службе Украины прицепные РСЗО RAK-SA-12, что по сути является возрождением реактивных минометов. Об этом сообщает Defense Express.

RAK-SA-12 весит 960 кг вместе с боеприпасами. Для развертывания РСЗО необходимо до полутора минут, а для развертывания с дозарядкой 3 минуты 30 секунд. Дальность стрельбы такого изделия – от 800 до 8000 метров, также есть возможность ведения стрельбы с выносного пульта на расстоянии до 25 метров.

РСЗО Vulkan и РСЗО "Град" — являются основными в армии Хорватии.

По характеристикам RAK-SA-12 является чем-то средним между традиционным 120-мм минометом и легкой гаубицей калибра 105-мм. Однако в отличие от гаубицы хорватский РСЗО может запустить до 12 снарядов по врагу за 10 секунд. При этом Хорватия не имеет на вооружении таких РСЗО. В The Military Balance 2023 указано, что хорватская армия имеет на вооружении 6 РСЗО M92 Vulkan и 12 РСЗО "Град". В издании предполагают, что Хорватия могла сама предложить поставки систем RAK или это был прямой запрос Украины.

Вместе с тем факт получения РСЗО является логическим развитием экспериментов в ВСУ по созданию "мини-РСЗО" на базе пикапов и с разными боеприпасами. Например, была создана система "Сівалка-ВМ8" с 16 блоками для запуска неуправляемых авиаракет С-8. Однако дальность такой системы составляет всего 4-5 км.

"Сівалка-ВМ8" на базе Хамви Фото: скриншот

Также бойцы ВСУ устанавливают несколько направляющих из РСЗО "Град", которые могут быть эффективными в условиях нехватки других средств поражения. Поэтому в ВСУ следует выделить все эксперименты из "мини-РСЗО" в отдельный класс — реактивные минометы. Они могут стать эффективным ответом против российских "мясных штурмов", а затем логично начать серийное производство на предприятиях.

Пусковые из РСЗО "Град" на базе пикапа в ТрО Фото: ВСУ

Напомним, 8 декабря в ВСУ показали очередную импровизированную РСЗО на базе пикапа Raptor с авиаракетами С-8.

9 мая СМИ показали, что ВСУ имеют на вооружении румынские РСЗО APR-40, о поставках которых не объявляли публично.