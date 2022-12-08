Raptor с авиаракетами: в ВСУ появилась еще одна импровизированная РСЗО (видео)

На пикам Ford установили пусковую с 12-ю неуправляемыми ракетами С-8.

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Украинские военные установили на пикап Ford F-150 Raptor пусковую установку с неуправляемыми ракетами С-8. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Один из бойцов ВСУ показал видеоролик с работой его побратимов. На Raptor поставили пусковую установку из 12 авиационных ракет. Обычно ракеты С-8КО запускают из боевых вертолетов, однако в ВСУ уже не первый раз устанавливают установки для их запуска на обычные машины.

Ракета С-8 — это советская неуправляемая авиаракета. Она предназначена для поражения техники и живой силы врага. Помимо вертолетов, ракету можно запускать и из боевых самолетов. Модификация С-8КО — это кумулятивно-осколочная ракета с дальностью пуска до 4 км.

Напомним, украинские инженеры создали импровизированную САУ на базе МТ-ЛБ. На машину установили противотанковую пушку Рапира.

Ранее в NYT писали, что украинские военные удивляют изобретательностью использования оружия. ВСУ смогли интегрировать американские ракеты на советские истребители и ряд других ноу-хау.