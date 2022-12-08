Raptor із авіаракетами: у ЗСУ з'явилася ще одна імпровізована РСЗВ (відео)

На піках Ford встановили пускову з 12-ма некерованими ракетами С-8.

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Українські військові встановили на пікап Ford F-150 Raptor пускову установку з некерованими ракетами С-8. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Один із бійців ЗСУ показав відеоролик із роботою його побратимів. На Raptor поставили пускову установку з 12 авіаційних ракет. Зазвичай ракети С-8КО запускають із бойових гелікоптерів, однак у ЗСУ вже не вперше встановлюють установки для запуску на звичайні машини.

Ракета С-8 — це радянська некерована авіаракета. Вона призначена для ураження техніки та живої сили ворога. Крім гелікоптерів, ракету можна запускати і з бойових літаків. Модифікація С-8КО — це кумулятивно-уламкова ракета з дальністю пуску до 4 км.

Нагадаємо, українські інженери створили імпровізовану САУ на базі МТ-ЛБ. На машину встановили протитанкову гармату "Рапіра".

Раніше в NYT писали, що українські військові дивують винахідливістю використання зброї. ЗСУ змогли інтегрувати американські ракети на радянські винищувачі та низку інших ноу-хау.