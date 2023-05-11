Найкраща зброя проти піхоти: в ЗСУ відродили реактивні міномети (фото)

Постачання з Хорватії РСЗВ RAK-SA-12 порушує питання виокремлення всіх "міні-РСЗВ" у окремий клас реактивних мінометів, які можуть справлятись з ворожими штурмами.

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Хорватія передала Державній прикордонній службі України причіпні РСЗВ RAK-SA-12, що по суті є відродженням реактивних мінометів. Про це повідомляє Defense Express.

RAK-SA-12 важить 960 кг разом з боєприпасами. Для розгортання РСЗВ необхідно до півтори хвилини, а для розгортання з дозарядкою 3 хвилини 30 секунд. Дальність стрільби такого виробу — від 800 до 8000 метрів, також є можливість ведення стрільби із виносного пульта на відстані до 25 метрів.

РСЗВ Vulkan та РСЗВ "Град" - є основними в армії Хорватії

Через характеристики у видання пишуть, що RAK-SA-12 є чимось середнім між звичайним 120-мм мінометом та легкою гаубицею калібру 105-мм. Однак на відміну від гаубиці хорватська РСЗВ може запустити до 12 снарядів по ворогу за 10 секунд. При цьому Хорватія не має на озброєнні таких РСЗВ. У The Military Balance 2023 вказано, що хорватська армія має на озброєнні 6 РСЗВ M92 Vulkan та 12 РСЗВ "Град". У виданні припускають, що Хорватія могла сама запропонувати постачання систем RAK або ж це був прямий запит України.

Разом з тим факт отримання РСЗВ є логічним розвитком експериментів в ЗСУ зі створення "міні-РСЗВ" на базі пікапів і з різними боєприпасами. Наприклад, було створено систему "Сівалка-ВМ8" з 16 блоками для запуску некерованих авіаракет С-8. Однак дальність такої системи складає усього 4-5 км.

"Сівалка-ВМ8" на базі Хамві Фото: скріншот

Також бійці ЗСУ встановлюють декілька направляючих з РСЗВ "Град", які можуть бути ефективними в умовах нестачі інших засобів ураження. Тому у ЗСУ варто виокремити всі експерименти з "міні-РСЗВ" в окремий клас — реактивні міномети. Вони можуть стать ефективною відповіддю проти російських "мʼясних штурмів", а відтак логічно почати серійне виробництво на підприємствах.

Пускові з РСЗВ "Град" на базі пікапу в ТрО Фото: ЗСУ

Нагадаємо, 8 грудня в ЗСУ показали чергову імпровізовану РСЗВ на базі пікапа Raptor з авіаракетами С-8.

9 травня ЗМІ показали, що ЗСУ мають на озброєнні румунські РСЗВ APR-40, про постачання яких не оголошували публічно.