Українські прикордонники встановили мініРСЗВ RAK-12 на броньовик Хамві (відео)

ДПСУ отримали пускові установки від хорватського виробника. RAK-12-SA здатен випустити до 12 реактивних снарядів за 10 секунд.

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Військовослужбовці Державної прикордонної служби встановили на броньовик "Хамві" реактивну систему залпового вогню. Відео опублікував боєць Павло Левочко у своєму тіктоці.

В опублікованому відеоролику на тактичний всюдихід HMMWV M1152 встановили пускову установку RAK-SA-12 хорватського виробництва. На кадрах машина веде стрільбу по ворожих позиціях.

Відомо, що одна пускова установка має снаряди калібру 128 мм. Максимальна дальність стрільби складає 8500 метрів. RAK-SA-12 призначено для ураження живої сили ворога та техніки. Установка має невелику вагу, тому її можна як встановити на машину, так і перевозити на причепі.

До пускової установки підходять різні реактивні боєприпаси M91, M91A1, M91A2, а також з підривниками M92 та М94. За своїми характеристиками RAK-SA-12 є чимось середнім між 120-мм мінометом та легкою гаубицею калібру 105 мм.

Також варто додати, що "Хамві" на відео моделі М1152 — це одна з останніх створених версій броньовика. На нього можна встановити додаткове бронювання для захисту екіпажу.

Нагадаємо, 11 травня ЗМІ писали, що хорватські причіпні РСЗВ RAK-SA-12 по суті відродили клас реактивних мінометів.

5 червня в ДПСУ вперше показали кадри використання хорватських РСЗВ RAK-SA-12. Вона здатна випустити до 12 снарядів за 10 секунд.