Сначала – в военкомат: подлежащие мобилизации украинцы не смогут работать охранниками (документ)

Устроиться на работу охранником с 21 июня могут пребывающие в военном резерве, имеющие отсрочку от призыва и не подлежащие призыву в армию. Все данные должны быть в военном билете.

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Мужчины в Украине, подлежащие всеобщей мобилизации в ряды ВСУ, уже не могут работать охранниками. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 18 апреля.

Документ от 18 апреля этого года называется "О внесении изменений в Лицензионные условия производства охранной деятельности". Он вступил в силу 21 июня.

Устроиться на работу охранником теперь можно только тем, кто пребывает в военном резерве и имеет отсрочку от призыва. Также это могут сделать те, кто не подлежит призыву в армию.

В заявлении на работу будущий охранник обязан подать следующие документы:

подтверждение прохождения службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве. Все данные должны быть отражены в военном билете, контракте или справке из военкомата. Копия документа тоже должна быть приложена, за исключением для тех, кто не подлежит призыву по мобилизации;

копию военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также может предоставляться справка о непригодности лица к военной службе по состоянию здоровья.

Напомним, что Минобороны России в апреле этого года придумала новый способ вербовки на войну в Украине. Россиянам обещают работу "охранниками" за месячную зарплату до 240 тысяч рублей.

Начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко 19 июня заявил о запрете оказания медицинской помощи мужчинам-призывникам, пока они не дадут разрешение от военкомата.