Спочатку — у військкомат: українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями (документ)

Влаштуватися на роботу охоронцем з 21 червня зможуть ті, хто перебуває у військовому резерві, має відстрочку від служби і не підлягає призову в армію. Усі дані мають бути у військовому квитку.

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Чоловіки в Україні, які підлягають загальній мобілізації до ЗСУ, вже не можуть працювати охоронцями. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня.

Документ від 18 квітня цього року називається "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності". Він набув чинності 21 червня.

Влаштуватися на роботу охоронцем тепер можна тільки тим, хто перебуває у військовому резерві та має відстрочку від призову. Також це можуть зробити ті, хто не підлягає призову в армію.

У заяві на роботу майбутній охоронець зобов'язаний подати такі документи:

підтвердження проходження служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві. Усі дані мають бути відображені у військовому квитку, контракті або довідці з військкомату. Копія документа теж має бути додана, за винятком для тих, хто не підлягає призову за мобілізацією;

копію військового квитка, контракту або довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи до військової служби за станом здоров'я.

Нагадаємо, що Міноборони Росії у квітні цього року придумала новий спосіб вербування на війну в Україні. Росіянам обіцяють роботу "охоронцями" за місячну зарплату до 240 тисяч рублів.

Начальник Коломийської РВА Любомир Глушко 19 червня заявив про заборону надання медичної допомоги чоловікам-призовникам, доки вони не дадуть дозвіл від військкомату.