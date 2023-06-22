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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Исходить нужно из реалий": наступательный потенциал Украины не исчерпан, — Путин

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Фото: kremlin.ru | В России снова высказались о контрнаступлении ВСУ

По словам российского президента, украинские войска еще не задействовали стратегические резервы на поле боя, поэтому он призвал военное руководство быть готовыми.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что наступательный потенциал Вооруженных сил Украины все еще не был исчерпан, хотя незадолго до этого рассказывал о провале украинского контрнаступления. Об этом он рассказал на совещании Совбеза 22 июня.

По его словам, российским оккупантам и военному командованию нужно исходить из того, что Украина сохраняет свои силы и продолжает атаковать позиции, которые заняли временно ВС РФ.

"Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", — говорится в сообщении.

При этом, глава государства выразил мнение, что живая сила в Украине рано или поздно должна якобы закончиться. Поставки техники могут поставляться долго, по мере ее разрушения, а вот мобилизационный резерв может якобы подойти к концу.

"А вот мобилизационный резерв, он безграничным не является, и, похоже, западные союзники, Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", — заявил Владимир Путин.

Напомним, 21 июня сообщалось, что Владимир Путин бестолково и неуверенно придумал потери Украины в наступлении. По его словам, Украина потеряла 245 танков и "примерно 678" бронемашин, а контрнаступление и вовсе остановилось на время. При этом никаких документальных подтверждений "потерь" украинской стороны в Кремле не предоставили.

Кроме того, глава Кремля считает, что российские военные в Украине защищают территориальную целостность РФ. Он рассказал о якобы защите "исторического выбора" граждан из украинских областей в 2014 и 2022 годах.