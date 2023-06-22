"Виходити потрібно з реалій": наступальний потенціал України не вичерпано, — Путін

За словами російського президента, українські війська ще не задіяли стратегічні резерви на полі бою, тому він закликав військове керівництво бути готовими.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про те, що наступальний потенціал Збройних сил України все ще не був вичерпаний, хоча незадовго до цього розповідав про провал українського контрнаступу. Про це він розповів на нараді Радбезу 22 червня.

За його словами, російським окупантам і військовому командуванню потрібно виходити з того, що Україна зберігає свої сили і продовжує атакувати позиції, які зайняли тимчасово ЗС РФ.

"Треба виходити з того, що наступальний потенціал противника не вичерпано. Низка стратегічних резервів поки що не задіяна, і прошу мати це на увазі при побудові бойової роботи. Виходити потрібно з реалій", — ідеться в повідомленні.

При цьому глава держави висловив думку, що жива сила в Україні рано чи пізно повинна нібито закінчитися. Поставки техніки можуть постачатися довго, у міру її руйнування, а ось мобілізаційний резерв може нібито добігти кінця.

"А ось мобілізаційний резерв, він не безмежний, і, схоже, західні союзники України дійсно вирішили воювати з Росією до останнього українця", — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що Володимир Путін недолуго і невпевнено вигадав втрати України в наступі. За його словами, Україна втратила 245 танків і "приблизно 678" бронемашин, а контрнаступ і зовсім зупинився на час. При цьому жодних документальних підтверджень "втрат" української сторони в Кремлі не надали.

Крім того, глава Кремля вважає, що російські військові в Україні захищають територіальну цілісність РФ. Він розповів про нібито захист "історичного вибору" громадян з українських областей у 2014 і 2022 роках.