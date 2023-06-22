Власти Китая могли подтолкнуть Россию к полномасштабному вторжению в Украину, — Sky News

Китай получил бесконечные запасы дешевых энергоносителей и российский рынок без конкурентов для своих товаров. Война в Украине — ценный источник данных, на которых учатся китайские военные планировщики.

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Возможно, власти Китая подтолкнули Россию к полномасштабному вторжению в Украину, зная, насколько это дестабилизирует западную экономику и вместе с тем ослабит режим президента Владимира Путина. В конечном итоге, от развязанной в Украине войны в геополитическом смысле выигрывает именно Пекин. Об этом сообщает Sky News.

Доминик Вагхорн, редактор британского издания, специализирующийся в международных вопросах, считает, что война в Украине, действительно в интересах Поднебесной, а РФ стала во многом от нее зависимой.

"Как сказал мне один русский в прошлом году в Москве, Россия теперь — китайская шл***", — пояснил он.

Китай получил бесконечные запасы дешевых российских энергоносителей и закрытый для конкурентов рынок для своих товаров. Поле боя в Украине — это ценный источник новых данных, на которых учатся китайские военные планировщики.

Вместе с тем китайское руководство крайне прагматично и действует осторожно. Поэтому не в их духе поощрять что-то настолько непредсказуемое, как военное вторжение. Пекин мог опасаться общего воздействия войны в Украине на мировую экономику, в особенности, учитывая свою ослабленность после пандемии COVID.

Война в Украине сплотила конкурентов КНР на Западе, поскольку после потрясений в годы пребывания у власти экс-президента США Дональда Трампа появились реальные сомнения относительно единства западного альянса. Война все это изменила, в т.ч. создала препятствия в планах Китая по захвату Тайваня.

"Что ясно, так это то, что либо Владимир Путин обманул Си Цзиньпина, либо Си не делал достаточно, чтобы сдержать Путина. Возможно, ему было интересно посмотреть, чем обернется конфликт", — пояснил эксперт, добавив, что предположение, будто Си активно прорабатывал такую идею, представляется уж очень маловероятной конспирологической теорией.

Напомним, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в ответ на что Пекин выступил с нотой протеста. Глава Белого дома упомянул в своей речи о китайском воздушным шаре, выполнявшем разведывательную миссию. В китайском МИДе заявления Вашингтона сочли возмутительными.

Также сообщалось, что Китай неожиданно утратил заинтересованность в поставках дешевой нефти из РФ. В июне спрос на российские нефтепродукты упал из-за того, что независимым китайским НПЗ предложили иранское топливо по еще более значительной скидке.