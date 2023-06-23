"Не новый сезон сериала Netflix": в ОП рассказали об ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Пока украинская сторона вела переговоры с партнерами о поставках оружия, у российских оккупантов было время на сооружение минных полей и глубокой линии обороны.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь высказался о контрнаступлении ВСУ и призвал не ожидать его так, как новый сезон любимого сериала. Об этом он написал на свое странице в социальной сети Twitter 23 июня.

По словам Подоляка, в Украине продолжается реальная война, наши воины героически сражаются с российской агрессией и наша задача не мешать им в этом.

"Реальная война – это не голливудский блокбастер. Контрнаступление – не новый сезон сериала Netflix. Не следует ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формовочные операции по подготовке поля боя. Время всегда имеет большое значение, особенно на войне", — говорится в сообщении.

Все время, которое украинская сторона потратила на переговоры с партнерами для поставок необходимого оружия, использовалось россиянами для сооружения фортификационных сооружений, для создания глубокой линии обороны и сильную систему минных полей.

Поэтому, для того чтобы переломать российский фронт и освободить украинские территории от агрессии, нужен разумный подход. Граждане Украины и весь мир должны это понимать.

"Жизнь солдата – важнейшая ценность для Украины. Военное командование опирается не на болельщиков на трибунах, а на военную науку и разум", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял о том, что будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать РФ с нашей территории. При этом, западные партнеры настроены на победу Украины, и никто не давит на Киев, чтобы усадить его за стол переговоров с Кремлем.