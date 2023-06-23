"То, чему нас учили": обученные на Западе бригады ВСУ начинают вступать в бой, — NYT

Бригады ВСУ имеют лучшую технику, чем российская и тактику ведения боевых действий, которая должна превзойти жестко централизованную систему ВС РФ.

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Украинская армия начинает первые наступательные действия на фронте. 36-тысячное войско, которое обучали на Западе должно показать новые принципы боя. Об этом сообщает The New York Times.

Бойцы ВСУ применяют американские БМП Bradley, чтобы уничтожать российскую бронетехнику. Военные демонстрируют общевойсковую тактику — синхронизированные атаки пехоты, бронетанковых и артиллерийских сил. То, как Украина будет действовать в течение следующих месяцев и покажет, какой будет успех контрнаступления после миллиардов долларов помощи и месяцев обучения по стандартам НАТО.

Представители администрации Байдена надеются, что американский способ ведения операции с комбинированным вооружением и привлечением различных родов войск превзойдет жестко централизованную команду структуру в ВС РФ. Сейчас действия Украины являются осторожными, они не привели к быстрым прорывам, как было во время наступления в Харьковской области, отмечают в издании.

Не все бригады еще вступили в бой Фото: The New York Times

"Это самая сложная часть контрнаступления для украинских военных, и это также этап, на котором российские войска могут реализовать свои преимущества в артиллерии и авиационной поддержке. Если украинцы смогут пробить оборону, тогда динамика может измениться", — сказала научный сотрудник RAND Дара Масикот.

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес говорит, что украинские войска проводят сверхтяжелую работу, но это то, к чему их готовили месяцами. Главные силы еще не введены в бой, но разница в вооружении становится все более очевидной. Украинские военные имеют технику с лучшей оптикой, что позволит бить врага ночью с большего расстояния и первыми. А РФ бросает в бой старые танки, потому что современные машины в основном уничтожены.

Украинские войска прорвали начальные боевые позиции на участке фронта и продолжают искать уязвимые места ВС РФ.

Напомним, 23 июня СМИ писали, что ВСУ имеют десятки инженерных танков для наступления.

23 июня в Минобороны Украины заявили, что наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях остановлено.