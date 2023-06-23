"Те, чому нас навчали": навчені на Заході бригади ЗСУ починають вступати в бій, – NYT

Бригади ЗСУ мають кращу техніку, ніж російська та тактику ведення бойових дій, яка має перевершити жорстко централізовану систему ЗС РФ.

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Українська армія розпочинає перші наступальні дії на фронті. 36-тисячне військо, яке навчали на Заході має показати нові принципи бою. Про це повідомляє The New York Times.

Бійці ЗСУ застосовують американські БМП Bradley, щоб знищувати російську бронетехніку. Військові демонструють загальновійськову тактику — синхронізовані атаки піхоти, бронетанкових та артилерійських сил. Те, як Україна діятиме протягом наступних місяців і покаже, який буде успіх контрнаступу після мільярдів доларів допомоги та місяців навчання за стандартами НАТО.

Представники адміністрації Байдена сподіваються, що американський спосіб ведення операції з комбінованим озброєнням та залученням різних родів військ перевершить жорстко централізовану команду структуру у ЗС РФ. Наразі дії України є обережними, вони не призвели до швидких проривів, як було під час наступу в Харківській області, зазначають у виданні.

Не всі бригади ще вступили в бій Фото: The New York Times

"Це найскладніша частина контрнаступу для українських військових, і це також етап, на якому російські війська можуть реалізувати свої переваги в артилерії та авіаційній підтримці. Якщо українці зможуть пробити оборону, тоді динаміка може змінитись", — сказала наукова співробітниця RAND Дара Масікот.

Колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес каже, що українські війська проводять надважку роботу, але це те, до чого їх готували місяцями. Головні сили ще не введено в бій, але різниця у озброєнні стає все більш очевидною. Українські військові мають техніку з кращою оптикою, що дозволить бити ворога у ночі з більшої відстані та першими. А РФ кидає в бій старіші танки, бо сучасні машини здебільшого знищені.

Українські війська прорвали початкові бойові позиції на ділянці фронту та продовжують шукати вразливі місця ЗС РФ.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ писали, що ЗСУ мають десятки інженерних танків для наступу.

23 червня в Міноборони України заявили, що наступ окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках зупинено.