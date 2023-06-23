Втрата інженерних Leopard 2R: ЗСУ мають десятки спеціалізованих машин для наступу, – Forbes

Під час однієї з атак ЗСУ втратили частину інженерних танків Leopard 2R, проте завдяки Німеччині в Україні є ще десятки схожих машин.

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На початку червня бійці 47-ї бригади ЗСУ натрапили на мінне поле російських військ під час перших наступальних дій. Тоді було втрачено декілька танків розмінування Leopard 2R. Однак це не завадить Україні в наступі. Про це повідомляє Forbes.

8 червня бійці втратили на мінному полі танки Leopard, БМП M2 Bradley та інженерні Leopard 2R. У деяких оглядачів через це виникли занепокоєння, чи є в Україні інші спецмашини. Бо завдання Leopard 2R полягає в тому, щоб розміновувати мінні поля, долати траншеї та інші перешкоди на полі бої.

Leopard 2R має такий самий протимінний трал

Саме такі інженерні танки і потрібні ЗСУ, щоб прорвати російську оборону в Запорізькій та Донецькій областях. І як зазначають у виданні, українська армія має різні машини для таких завдань. В цьому Україні допомагає Німеччина, яка постачає інженерні машини. Найбільше в ЗСУ є Wisent 1 MC, який побудовано на баші шасі Leopard 1.

Wisent 1 обладнано спеціальним бульдозерним тралом, який разом з двигуном на 1000 кінських сил та 30-тонним краном є серйозною машиною для прориву. Найбільшою перевагою Wisent 1 називають ширину трала, який може витісняти міни. Тому втрата Leopard 2R, які постачала Фінляндія, не є фатальною, бо на ньому такий самий протимінний трал, що і у Wisent. Перевага 2R полягає лише в додаткових 500 к.с. та кращому захисті, але вони не мають такого великого значення в умовах великої замінованої території.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали, як українська армія буде долати лінії мін ЗС РФ на окупованих територіях.

22 червня СБУ затримала інформатора російського ГУР, який мав полювати на західну бронетехніку.