Один из планов российских оккупантов включает в себя побег из Крыма, — ГУР

Оккупационные "власти" подготавливают местные предприятия к тому, что им вскоре нужно будет эвакуироваться и приказали собирать документы.

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Российские оккупанты рассматривают сценарий того, что вскоре им придется покинуть территорию временно оккупированного Крымского полуострова и уже строят планы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона 23 июня.

"Один из сценариев, которые рассматривают оккупанты – выход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации вывезла свои семьи и активы. Ряд оккупационных предприятий в Крыму готовятся к эвакуации, собирают документы для перевозки в РФ. Если мы посмотрим на траншеи и сооружения, которые обустраивают оккупанты, многие из них далеко от границы с материковой Украиной. Захватчики понимают реалистичность этого сценария", — говорится в сообщении.

В разговоре про Крымский полуостров представитель разведки не смог обойти тему удара по Чонгарскому мосту. Он убежден, что посколько эта территория, как и другие временно оккупированные города, являются по международному праву украинскими, Силы безопасности и обороны имеют полное право работать по ним для того, чтобы их деоккупировать.

ГУР МО обладает всеми данными о том, каким именно оружием был нанесен удар по мосту, однако сейчас нельзя разглашать эту информацию. Нет смысла облегчать работу РФ, если они хотят провести полное расследование.

А вот президенту Владимиру Путину уже слишком "поздно говорить о красных линиях".

"Политические заявления представителей режима Путина не стоят того, чтобы мы всерьез на это реагировали. Отмечу, что действиями оккупантов должен быть быстрый уход с территории Украины, выдача военных преступников, возмещение всех убытков. Это можно обсуждать. А что касается украинского Крыма, Украина сама разберется, как и что там должно происходить", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 22 июня сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборанты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.