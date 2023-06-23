"Главные силы еще не участвовали в боях": Сырский рассказал о контрнаступлении ВСУ

По словам украинского военачальника, россияне смогли предугадать некоторые направления движения ВСУ и выстраивают там прочную оборону, которую трудно пробить.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины займет некоторое время, так как с каждой стороны сосредоточено большое количество сил. Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Guardian от 23 июня.

Украинский военачальник отметил, что не стоит недооценивать противника. По его словам, оккупанты предугадали некоторые направления движения ВСУ и выстраивают в этих районах прочную оборону, которую трудно пробить.

Как отмечает Сырский, сильными сторонами Украины в борьбе с российской агрессией являются мотивации и обучение. Еще один важный фактор успеха — детальное планирование операций и тщательная подготовка к ним.

В ходе интервью командующий Сухопутными войсками выразил благодарность Великобритании за поддержку. На вопрос журналистов о том, много ли танков Challenger 2 сейчас находятся в резерве, он ответил, что это "большой секрет".

По словам Сырского, сейчас каждый хочет быстрой большой победы, однако на это нужно некоторое время, так как каждая сторона сосредоточила много ресурсов.

"Наши главные силы еще не участвовали в боях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", — заключил Александр Сырский.

Напомним, что по данным The New York Times, 36-тысячное войско, которое обучали на Западе, начинает первые наступательные действия на фронте. Военные демонстрируют общевойсковую тактику — синхронизированные атаки пехоты, бронетанковых и артиллерийских сил.

Мы также сообщали, что по мнению генерала-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, опасения по поводу медленного прогресса Украины и сообщений о больших потерях на начальном этапе операции должны смягчаться военными реалиями, а не формироваться российской дезинформацией.