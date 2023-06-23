Взрывы в Геническе: ВСУ нанесли удар по базе Росгвардии, – Воздушные силы (видео)

Как отмечает командующий ВС ВСУ Николай Олещук, украинский ответ на ракетный террор российских оккупантов не заставил себя ждать.

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В пятницу, 23 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по военной базе Росгвардии. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!" — написал Николай Олещук.

ВСУ ударили по базе Росгвардии

Взрывы в Геническе: что известно

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 23 июня ВСУ нанесли удар по Геническу и Скадовску, По мнению коллаборанта, атака была совершена британскими ракетами Storm Shadow.

В свою очередь спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что в результате "прилета" по Геническу в городе частично пропал свет, а на местном бывшем винзаводе начался пожар.

В Геническе прозвучали взрывы

Ранее, 22 июня, мощный взрыв также прогремел в районе временно оккупированного Бердянска. По данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, под ударом оказалась база отдыха "Роза" села Азовское, где базировались российские оккупанты.

Мы также сообщали, что 21 июня в РФ состоялись похороны полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова, погибшего на Арабатской стрелке в Херсонской области. Российский полковник находился в здании санатория, куда попала украинская ракета.

Еще мы писали о том, что 15 июня коллаборант Владимир Сальдо заявил, что по местам его предполагаемого местонахождения в Херсонской области было выпущено "более десяти высокоточных английских ракет".