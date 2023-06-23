Вибухи в Генічеську: ЗСУ завдали удару по базі Росгвардії, — Повітряні сили (відео)

Як зазначає командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук, українська відповідь на ракетний терор російських окупантів не змусила себе чекати.

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У п'ятницю, 23 червня, Збройні сили України завдали удару по військовій базі Росгвардії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі!" — написав Микола Олещук.

ЗСУ вдарили по базі Росгвардії

Вибухи в Генічеську: що відомо

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що 23 червня ЗСУ завдали удару по Генічеську і Скадовську, На думку колаборанта, атаку було здійснено британськими ракетами Storm Shadow.

Зі свого боку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що внаслідок "прильоту" по Генічеську в місті частково зникло світло, а на місцевому колишньому винзаводі почалася пожежа.

У Генічеську пролунали вибухи

Раніше, 22 червня, потужний вибух також прогримів у районі тимчасово окупованого Бердянська. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під ударом опинилася база відпочинку "Роза" села Азовське, де базувалися російські окупанти.

Ми також повідомляли, що 21 червня у РФ відбувся похорон полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова, який загинув на Арабатській стрілці в Херсонській області. Російський полковник перебував у будівлі санаторію, куди влучила українська ракета.

Ще ми писали про те, що 15 червня колаборант Володимир Сальдо заявив, що по місцях його передбачуваного місцеперебування в Херсонській області було випущено "понад десять високоточних англійських ракет".