У Генічеську та Скадовську пролунали вибухи: окупанти заявили про атаку Storm Shadow (відео)

За даними голови Одеської ОВА, після "прильоту" в тимчасово окупованому Генічеську частково зникло світло і спалахнула будівля колишнього винзаводу.

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У п'ятницю, 23 червня, у тимчасово окупованих містах Генічеськ і Скадовськ пролунали вибухи. Про це написав голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо у своєму Telegram-каналі.

Колаборант заявив, що удару по окупованих населених пунктах Херсонської області могло бути завдано далекобійними ракетами Storm Shadow, переданими Україні Великою Британією.

Сальдо не згадав про масштаби руйнувань, проте зазначив, що на місце "прильоту" виїхали рятувальники та медики.

Інформацію про вибухи в окупованих росіянами Генічеську та Скадовську підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У тимчасово окупованому Генічеську після потужного "прильоту" частково зникло світло", — повідомив Братчук.

За інформацією спікера, у місті також спалахнула будівля колишнього винзаводу.

У Генічеську пролунали вибухи

Нагадаємо, що за даними партизанів "Атеш", після потужних вибухів у Генічеську 9 червня Володимир Сальдо покинув окуповане місто. При цьому обставини і мотиви колаборанта не уточнюються.

Ми також писали про те, що 18 червня приблизно о 4 ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів. "Приліт" був по великому складу ЗС РФ, детонація тривала кілька годин.

Ще ми писали, що 21 червня в Росії поховали полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова, який загинув на Арабатській стрілці в Херсонській області. Російський офіцер перебував у будівлі санаторію, куди влучила ракета.