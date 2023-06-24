"Неоднозначно воспринимают": Путину нужно забрать с фронта 100-150 тысяч военных, – Подоляк

По словам советника главы ОП Украины, российская армия уже не считает Путина сакральным лидером, ради которого стоит умирать.

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Чтобы удержать Москву, Путину нужно забрать из Украины по меньшей мере 100 тысяч солдат ВС РФ. "Вагнеровцы" были наиболее боеспособной воинской частью, участвовавшей в войне против Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Стороны сегодня должны заявить свои ресурсные возможности. Я понимаю ресурсные возможности Пригожина, это самая боеспособная военная часть, которая принимала участие непосредственно в войне… Я не совсем понимаю, а какие силовые ресурсы у Путина", – сказал Подоляк.

По его словам, для того чтобы удержать мятежников хотя бы на подступах к столице РФ, Путину нужно отозвать 100-150 тысяч человек, наиболее мотивированных воевать с наемниками, с линии фронта.

"Сможет ли он это сделать с точки зрения того, что в российской армии тоже неоднозначно все это воспринимают. Очевидно, она (армия – ред.) уже не считает Путина сакральным лидером, ради кого надо умирать", – отметил чиновник.

Напомним, 24 июня СМИ писали, что руководство Кремля может распорядиться о начале операции по пресечению движения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в ближайшие часы.

В Москве объявили 26 июня нерабочим днем из-за военного мятежа. Также мэр российской столицы Сергей Собянин попросил москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу.