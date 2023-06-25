Проверяют на "лояльность к Украине": в Мариуполе оккупанты склоняют подростков к доносам, — ЦНС

Российские захватчики систематически проводят "профилактические беседы", целью которого является выявление "ненадежных товарищей", сообщают в Центре национального сопротивления.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проводятся проверки среди подростков с целью выяснения их причастности к партизанскому движению. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские вооруженные силы осуществляют проверки среди подростков, включающие контроль их телефонов и проверку наличия паспортов РФ. Кроме того, оккупанты проводят "профилактические беседы" с подростками, в которых требуется сообщать информацию о "ненадежных товарищах".

"В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей", — добавили в ЦНС.

Напомним, что российские оккупанты в Бердянске били и душили подростка Тиграна Оганнисяна на глазах у его бабушки, а затем увезли в неизвестном направлении. Его сначала обвинили в якобы корректировке огня по позициям ВС РФ. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. В результате вечерней перестрелки 24 июня во временно оккупированном Бердянске погибли два "проукраинских террориста", одним из которых был Тигран Оганнисян.

Также напомним, в конце мая российские захватчики убили несовершеннолетнего парня и 20-летнюю девушку в Сватовском районе. Луганской области, поскольку используют детей в качестве живого щита.