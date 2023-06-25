Похищал личности: у Пригожина нашли поддельные паспорта с его фото, — СМИ

По данным журналистов, с паспортом на имя Дмитрия Гейлера и собственной фотографией владелец "Вагнера" лечился в клинике дочери Путина. У него был статус "суперВИП".

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В офисе российского предпринимателе Евгения Пригожина обнаружились фальшивые паспорта с его фотографиями. Выяснилось, что руководитель ЧВК "Вагнер" позаимствовал личность реального человека — Дмитрия Исааковича Гейлера. На это обратил внимание журналист Русской службы "Радио Свобода" Сергей Немалевич.

С таким паспортом Пригожин находился на лечении в клинике, имеющей отношение к дочери президента РФ Владимира Путина. У него был статус "суперВИП", и пользовался услугами он давно, судя по номеру карты — 199.

Документы с фото Пригожина были найдены 24 июня в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге, считающемся офисом Пригожина. Издание "Фонтанка" опубликовало и впоследствии удалило сообщение о том, что во время обыска было найдено несколько паспортов с фотографией Евгения Пригожина и разными ФИО: Дмитрия Гейлера, Олега Семенова и Дмитрия Боброва.

Документы Евгения Пригожина — паспорт на Дмитрия Гейлера

По словам Сергея Немалевича, осенью 2021 года в распоряжении издания оказался список ВИП-клиентов петербургской клиники "Согаз".

Пригожин под именем Гейлера в списке клиентов "Согаз"

Медучреждение связывают со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой, а среди клиентов — председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, предприниматель Сергей Фурсенко и Светлана Кривоногих, которую называют матерью внебрачной дочери Путина Луизы Розовой.

В списке пациентов был и Дмитрий Исаакович Гейлер, тогда его личность подтвердить не удалось, было найдено только его фото.

Дмитрий Исаакович Гейлер

Но сейчас выяснилось, что это Евгений Пригожин. Кроме него в "Согазе" тайно проходили лечение "варнеровцы".

Паспорт Пригожина на имя Гейлера Дмитрия Исааковича

Документы Евгения Пригожина — паспорт на Владимира Боброва

Журналист "РС" Марк Крутов поделился сведениями о том, что паспорт с фото Пригожина был отпечатан и на имя Бобров Владимир Васильевич.

Бобров Владимир Васильевич

Такого номера паспорта нет ни в одной доступной базе данных, а срок действия паспорта недавно истек (это небиометрический заграничный паспорт сроком на 5 лет). Но день рождения Боброва позволяет отследить одного возможного человека, личность которого могла быть использована для этого документа.

Место рождения в пригожинском паспорте совпадает с местом рождения настоящего Боброва — Тверская область.

Место рождения в паспорте на имя Владимира Боброва

Владимир Бобров — инженер из Осташкова Тверской области, несколько раз участвовал в местных выборах с 2011 по 2017 год от партии ЛДПР (возглавляемой тогда печально известным Владимиром Жириновским, ныне покойным).

В офисе Пригожина также нашли и паспорт его двойника, его Пригожин нанял, чтобы показать, как легко можно обходить санкционные ограничения Евросоюза.

Двойники Пригожина Двойники Пригожина

В публикации "Фонтанки" также сообщалось, что среди найденного в офисе Пригожина — еще пять килограммовых слитков золота, наличные доллары, шесть пистолетов и пять кг белого порошка с неустановленным содержимым.

Напомним, что в МИД Италии заявили, что бунт Пригожина приблизил мир для Украины, поскольку теперь режим Путина ослаблен.

Также сообщалось, что Пригожин объяснил, почему сбили "вагнеровцы" сбили самолет ВС РФ.