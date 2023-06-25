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Викрадав особистості: у Пригожина знайшли підроблені паспорти з його фото, — ЗМІ

Євген Вікторович Пригожин
Фото: Скриншот | Євген Вікторович Пригожин

За даними журналістів, із паспортом на ім'я Дмитра Гейлера та власною фотографією засновник "Вагнера" лікувався в клініці дочки Путіна. У нього був статус "суперВІП".

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В офісі російського підприємця Євгена Пригожина виявили фальшиві паспорти з його фотографіями. З'ясувалося, що керівник ПВК "Вагнер" запозичив особистість реальної людини — Дмитра Ісаковича Гейлера. На це звернув увагу журналіст Російської служби "Радіо Свобода" Сергій Немалевич.

Із таким паспортом Пригожин перебував на лікуванні в клініці, що має стосунок до дочки президента РФ Володимира Путіна. У нього був статус "суперВІП", і користувався послугами він давно, судячи з номера картки, — 199.

Документи з фото Пригожина було знайдено 24 червня в готелі "Трезіні" в Санкт-Петербурзі, який вважають офісом Пригожина. Видання "Фонтанка" опублікувало та згодом видалило повідомлення про те, що під час обшуку було знайдено кілька паспортів із фотографією Євгена Пригожина та різними ПІБ: Дмитра Гейлера, Олега Семенова та Дмитра Боброва.

Документи Євгена Пригожина — паспорт на Дмитра Гейлера

За словами Сергія Немалевича, восени 2021 року в розпорядженні видання опинився список віпклієнтів петербурзької клініки "Согаз".

Євген Пригожин, согаз Fullscreen
Пригожин під ім'ям Гейлера в списку клієнтів "Согаз"

Медзаклад пов'язують зі старшою донькою Путіна Марією Воронцовою, а серед клієнтів — голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, підприємець Сергій Фурсенко та Світлана Кривоногих, яку називають матір'ю позашлюбної доньки Путіна Луїзи Розової.

У списку пацієнтів був і Дмитро Ісакович Гейлер, тоді його особистість підтвердити не вдалося, було знайдено тільки його фото.

Дмитро Ісакович Гейлер Fullscreen
Дмитро Ісакович Гейлер

Але зараз з'ясувалося, що це Євген Пригожин. Крім нього, в "Согазі" таємно проходили лікування "варнерівці".

Паспорт Пригожина на ім'я Гейлера Fullscreen
Паспорт Пригожина на ім'я Гейлера Дмитра Ісаковича

Документи Євгена Пригожина — паспорт на Володимира Боброва

Журналіст "РС" Марк Крутов поділився відомостями про те, що паспорт із фото Пригожина був видрукуваний і на ім'я Бобров Володимир Васильович.

Бобров Володимир Васильович Fullscreen
Бобров Володимир Васильович

Такого номера паспорта немає в жодній доступній базі даних, а термін дії паспорта нещодавно закінчився (це небіометричний закордонний паспорт терміном на 5 років). Але день народження Боброва дає змогу відстежити одну можливу людину, особа якої могла бути використана для цього документа.

Місце народження в пригожинському паспорті збігається з місцем народження справжнього Боброва — Тверська область.

Місце народження в паспорті на ім'я Володимира Боброва Fullscreen
Місце народження в паспорті на ім'я Володимира Боброва

Володимир Бобров — інженер із Осташкова Тверської області, кілька разів брав участь у місцевих виборах із 2011 до 2017 року від партії ЛДПР (очолюваної тоді сумнозвісним Володимиром Жириновським, нині покійним).

В офісі Пригожина також знайшли паспорт його двійника, якого Пригожин найняв, щоб показати, як легко можна обходити санкційні обмеження Євросоюзу.

Двійники Пригожина Fullscreen
Двійники Пригожина
Двійники Пригожина Fullscreen
Двійники Пригожина
Двійники Пригожина
Двійники Пригожина

У публікації "Фонтанки" також повідомлялося, що серед знайденого в офісі Пригожина — ще п'ять кілограмових злитків золота, готівкові долари, шість пістолетів і п'ять кілограмів білого порошку з невстановленим вмістом.

Нагадаємо, що в МЗС Італії заявили, що бунт Пригожина наблизив мир для України, оскільки тепер режим Путіна ослаблений.

Також повідомлялося, що Пригожин пояснив, чому "вагнерівці" збили літак ЗС РФ.