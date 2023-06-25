"Это будет самоубийство": Наев оценил возможное вторжение ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Украину

По словам командующего Объединенных сил, граница круглосуточно находится под надежной защитой, и противник пожалеет, если решится на очередное сухопутное вторжение на северном направлении.

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Наемники из ЧВК "Вагнер" вероятнее всего не будут пытаться совершить нападение на Украину с территории Беларуси. Об этом рассказал командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Military Media Center в воскресенье, 25 июня.

Наев прокомментировал звучавшие ранее заявления о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на Украину со стороны республики Беларусь.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — генерал-лейтенант.

Украинский военачальник также рассказал о том, как будет развиваться ситуация, если наемники Пригожина или российские военные все же решатся атаковать Украину со стороны Беларуси.

"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", — заверил он.

Захват ЧВК "Вагнер" Киева с территории РБ: чем было вызвано заявление генерала Наева

В своем комментарии Military Media Center Наев отреагировал на заявление британского генерала Ричарда Данната.

Тот в свою очередь предположил, что наемники Евгения Пригожина под руководством Кремля могут начать наступление на ВСУ с территории Беларуси.

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторую озабоченность", — сказал генерал.

По словам Данната, если Пригожин сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву.

Напомним, 25 июня стало известно, что личные гарантии Пригожину дал Лукашенко, а не Путин. Ведущий федерального канала "Россия 1" в эфире своей программы опроверг недавнее заявление о том, что глава Кремля лично разрешил "повару Путина" беспрепятственно выехать в Беларусь.

СМИ также писали о том, что 25 июня глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о том, что военный мятеж Пригожина ослабил режим Путина и для Украины приближается мир. По словам дипломата, события внутри РФ показали, что миф о единстве Кремля закончился и теперь они будут расплачиваться за проблемы и противоречия военного аппарата.