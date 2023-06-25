"Це буде самогубство": Наєв оцінив можливе вторгнення ПВК "Вагнер" із Білорусі в Україну

За словами командувача Об'єднаних сил, кордон цілодобово перебуває під надійним захистом, і противник пошкодує, якщо зважиться на чергове сухопутне вторгнення на північному напрямку.

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Найманці з ПВК "Вагнер" найімовірніше не намагатимуться напасти на Україну з території Білорусі. Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Military Media Center у неділю, 25 червня.

Наєв прокоментував заяви про можливу участь ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку республіки Білорусь, які звучали раніше.

"Хочу всіх запевнити, що ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом у режимі 24/7", — генерал-лейтенант.

Український воєначальник також розповів про те, як розвиватиметься ситуація, якщо найманці Пригожина або російські військові все ж наважаться атакувати Україну з боку Білорусі.

"Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", — запевнив він.

Захоплення ПВК "Вагнер" Києва з території РБ: чим була викликана заява генерала Наєва

У своєму коментарі Military Media Center Наєв відреагував на заяву британського генерала Річарда Данната.

Той зі свого боку припустив, що найманці Євгена Пригожина під керівництвом Кремля можуть почати наступ на ЗСУ з території Білорусі.

"Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певну заклопотаність", — сказав генерал.

За словами Данната, якщо Пригожин зберіг навколо себе боєздатні бойові сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що особисті гарантії Пригожину дав Лукашенко, а не Путін. Ведучий федерального каналу "Россия 1" в ефірі своєї програми спростував нещодавню заяву про те, що очільник Кремля особисто дозволив "кухареві Путіна" безперешкодно виїхати до Білорусі.

ЗМІ також писали про те, що 25 червня глава Міністерства закордонних справ Антоніо Таяні заявив про те, що військовий заколот Пригожина послабив режим Путіна, і для України наближається мир. За словами дипломата, події всередині РФ показали, що міф про єдність Кремля закінчився, і тепер вони розплачуватимуться за проблеми і суперечності військового апарату.