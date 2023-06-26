Подавление мятежа Пригожина поможет вернуть мир в Украину, — Эрдоган

Турецкий лидер в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинской земле".

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Подавление мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина позволит установить справедливый мир в Украине. Такое мнение выразил президент Турции Эрдоган в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении Управления коммуникации Турецкой республики.

Накануне лидер Турции и глава Альянса провели телефонный разговор. По мнению Эрдогана, события в России вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине.

Эрдоган в разговоре с генсеком НАТО отметил, что "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинской земле".

На встрече, где также обсуждалось членство Швеции в НАТО, было заявлено, что прежнее отношение Турции к членству Швеции сохраняется.

Ранее стало известно, что Китай спустя сутки отреагировал на мятеж Пригожина. В публикации МИД КНР упоминается о том, что основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение Александра Лукашенко об отступлении на территории Беларуси. В сообщении также говорится, что в РФ могут закрыть уголовное дело на Пригожина.

В свою очередь бывший руководитель ЦРУ и генерал армии США в отставке Дейвид Петреус заявил, что мятеж Евгения Пригожина пошатнул лично президента РФ Владимира Путина, однако у главы ЧВК "Вагнер" "сдали нервы".