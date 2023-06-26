Придушення заколоту Пригожина допоможе повернути мир в Україну, — Ердоган

Турецький лідер у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що "деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українській землі".

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Придушення заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина дасть змогу встановити справедливий мир в Україні. Таку думку висловив президент Туреччини Ердоган у бесіді з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в повідомленні Управління комунікації Турецької республіки.

Напередодні лідер Туреччини і глава Альянсу провели телефонну розмову. На думку Ердогана, події в Росії навколо Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер" стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.

Ердоган у розмові з генсеком НАТО зазначив, що "деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українській землі".

На зустрічі, де також обговорювали членство Швеції в НАТО, було заявлено, що колишнє ставлення Туреччини до членства Швеції зберігається.

Раніше стало відомо, що Китай через добу відреагував на заколот Пригожина. У публікації МЗС КНР згадується про те, що засновник ПВК "Вагнер" прийняв пропозицію Олександра Лукашенка про відступ на території Білорусі. У повідомленні також ідеться, що в РФ можуть закрити кримінальну справу на Пригожина.

Зі свого боку колишній керівник ЦРУ і генерал армії США у відставці Дейвід Петреус заявив, що заколот Євгена Пригожина похитнув особисто президента РФ Володимира Путіна, однак у глави ПВК "Вагнер" "здали нерви".