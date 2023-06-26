Участие в выборах 2024 под вопросом: после мятежа Пригожина элиты РФ "бросили" Путина, — NYT

Представители элит в момент вооруженного мятежа бросилась спасать не главу Кремля, а себя и свои семьи, чем показали, что верят в возможный силовой захват власти.

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Имидж президента России Владимира Путина в глазах российской элиты сильно пострадал после вооруженного мятежа главы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и захвата Ростова, в связи с чем его кандидатура может и не быть представлена на выборах 2024 года в России. Такое мнение в комментарии изданию The New York Times 25 июня сообщил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Ремчуков считает, что практически полное отсутствие сопротивления бунту Пригожина российскими силовыми структурами очень подорвало имидж главы Кремля. Представители элит РФ могут убедить его после этого не принимать участие в президентских выборах.

"Идея того, что "Путин, находясь во власти, обеспечивает стабильность и гарантирует безопасность", потерпела фиаско в последние 24 часа", — отметил главред "Независимой газеты".

Ремчуков подчеркнул, что еще месяц назад он был убежден, что Путин примет участие в предстоящих выборах президента России, поскольку таково его право.

"Теперь я вижу, что элиты больше не могут чувствовать себя в полной безопасности, что хорошо было видно в субботу (24 июня, день военного мятежа Пригожина в России — ред.). Несколько известных людей бежали из столицы в день мятежа", — отметил Ремчуков.

По словам члена федерального совета партии "Яблоко" Льва Шлосберга, так называемая "элита Путина" в момент опасности бросились спасать не Путина, а себя и свои семьи: парад бизнес-джетов продолжался сутки.

"Эти люди – как чиновники, так и предприниматели – поверили, что Пригожин войдет в Москву и захватит власть. Поверили, что Москва будет сдана и власть Путина падет. Страх элиты показал также очень важную вещь: эти люди хорошо знают, что государства давно нет, есть только имитация. Защищать имитацию не будет никто", — подчеркнул он.

Военный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что планирует свергнуть военное руководство РФ, в связи с тем, что, по его словам, ВС РФ с тыла ударили ракетами по базе "вагнеровцев".

24 июня стало известно, что военная группировка ЧВК "Вагнер" захватила контроль над всеми военными объектами Воронежа и Ростовом, а также намерена идти на Москву.

24 июня президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Глава Кремля назвал действия Пригожина предательством родины в военное время.

25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". Он также заявил, что в отношении наемников ЧВК "Вагнер" не будет преследований.