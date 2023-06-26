Новосозданную 22 бригаду вооружили танками Т-72 неизвестной модернизации (видео)

"Урал" — это базовая версия Т-72. Они были на хранении в Украине, а сейчас восстанавливаются с рядом усовершенствований.

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22-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение танки Т-72 "Урал". Однако они модернизированы по неизвестной ранее программе. Видео опубликовала пресс-служба 22 ОМБр в фейсбуке.

Во время учебной обкатки танков на видео засветились Т-72АМТ в мобилизационной версии и Т-72 "Урал". "Урал" — это оригинальная версия Т-72, без каких-либо доработок.

Т-72 "Урал" на полигоне

Однако как отмечает"Милитарный", военным передали модернизированные машины. Известно, что до начала полномасштабного вторжения Т-72 "Урал" в Украине были чрезвычайно редкими и находились в небоеспособном состоянии на хранении бронетанковых ремзаводов. Как стало известно, их модернизируют и восстанавливают для ВСУ.

Модернизированные Т-72 "Урал" образца 1973 года получили несколько весомых улучшений: динамическая защита "Контакт-1" на бортах и впереди корпуса и башни машины. Кроме этого в кормовой части установили противокумулятивные решетки. Дополнительные элементы должны предоставить танку защиту от большинства кумулятивных гранат к РПГ-7 и ПТРК "Фагот". Потому что обычную бронезащиту в издании называют уже устаревшей.

Внутри машины также вероятны изменения. С танка сняли инфракрасный прожектор "Луна", который был подсветкой для устройств ночного видения в прицелах наводчика и приборах наблюдения командира. Это является стандартной процедурой при замене советских прицелов на современные. Поэтому, вероятно, внутрь установили ночной прицел наводчика ТПН-1-49-23 с тепловизионной матрицей.

Также "Урал" получил современную цифровую радиостанцию "Либидь-К-2РБ" и навигационную аппаратуру "Базальт". Единственной проблемой, которую выделили авторы — это опорные катки на танках. Они заимствованы с более старых Т-55/Т-62, что свидетельствует о дефиците запчастей для танков Т-72. В Вооруженных силах до начала полномасштабной войны основным боевым танком был Т-64.

Напомним, по данным Oryx, даже во время наступления ВСУ оккупанты теряют больше техники, чем Украина.

20 июня в ВСУ сообщили, что РФ начала использовать Т-72 "Урал" и Т-62 без модернизации.