"Копаем асфальт и звоним Лукашенко": после мятежа Пригожина РФ опозорилась на весь мир, — BILD

По мнению военного эксперта Юлиана Репке, силовые структуры в РФ существуют только на бумаге, в то время как мафиозная диктатура воюет внутри страны друг с другом, а спустя день делает вид, что ничего не произошло.

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События минувших выходных, связанные с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, показали всему миру, что Россия представляет из себя не страну, а мафиозную диктатуру. Об этом в понедельник, 26 июня заявил военный обозреватель BILD Юлиан Репке, сообщает официальный Telegram-канал издания.

По мнению эксперта, военные блогеры и обозреватели из России готовы "провалиться сквозь землю от стыда" из-за вооруженного мятежа Евгения Пригожина и вызова, брошенного российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку ни одно из силовых ведомств в РФ не смогло остановить этот процесс.

"События показывают: Россия как государство отслужила свое. Обветшавший режим Владимира Путина не может полагаться ни на армию, ни на правоохранительные органы. Наблюдатели объясняют: из-за коррумпированности политического руководства эти госструктуры существуют только внешне и на бумаге", — пишет Репке.

Он отметил, что Россия еще никогда не была такой слабой перед глазами всего мира.

"Путинское государство никогда не было таким слабым, как сейчас. На глазах всего мира стало ясно, что Россия больше не страна, а мафиозная диктатура, каким-то образом удерживаемая вместе. Боссы мафии конфликтуют и воюют друг с другом, что вчера привело как минимум к 20 жертвам. А спустя всего один день они делают вид, что ничего не произошло", — отмечает он.

Также Репке процитировал популярной в российских соцсетях шутку россиян: "Если нас, не дай Бог, атакует НАТО, мы можем просто перекопать асфальт и позвонить Лукашенко".

Отметим, что по мнению командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", военный бунт лидера ЧВК "Вагнер" показал, что президент России Владимир Путин не контролирует ситуацию внутри страны, а фактическая власть присутствует в руках "главарей бандформирований".

Также в материале Фокуса собраны мнения британских и украинских экспертов о том, может ли Пригожин начать наступление на ВСУ с территории Беларуси и чем это может закончиться как для его наемников, так и для Украины.