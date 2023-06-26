"Копаємо асфальт і дзвонимо Лукашенку": після заколоту Пригожина РФ зганьбилася на весь світ, — BILD

На думку військового експерта Юліана Рєпке, силові структури в РФ існують тільки на папері, тоді як мафіозна диктатура воює всередині країни одна з одною, а через день робить вигляд, що нічого не сталося.

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Події минулих вихідних, пов'язані з заколотом голови ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, показали всьому світові, що Росія являє собою не країну, а мафіозну диктатуру. Про це в понеділок, 26 червня заявив військовий оглядач BILD Юліан Рєпке, повідомляє офіційний Telegram-канал видання.

На думку експерта, військові блогери та оглядачі з Росії готові "провалитися крізь землю від сорому" через збройний заколот Євгена Пригожина і виклик, кинутий російському лідеру Володимиру Путіну, оскільки жодне із силових відомств у РФ не змогло зупинити цей процес.

"Події показують: Росія як держава відслужила своє. Застарілий режим Володимира Путіна не може покладатися ні на армію, ні на правоохоронні органи. Спостерігачі пояснюють: через корумпованість політичного керівництва ці держструктури існують тільки зовні і на папері", — пише Рєпке.

Він зазначив, що Росія ще ніколи не була такою слабкою перед очима всього світу.

"Путінська держава ніколи не була такою слабкою, як зараз. На очах усього світу стало зрозуміло, що Росія більше не країна, а мафіозна диктатура, яку якимось чином утримують разом. Боси мафії конфліктують і воюють один з одним, що вчора призвело як мінімум до 20 жертв. А лише через один день вони роблять вигляд, що нічого не сталося", — зазначає він.

Також Рєпке процитував популярний у російських соцмережах жарт росіян: "Якщо нас, не дай Боже, атакує НАТО, ми можемо просто перекопати асфальт і зателефонувати Лукашенку".

Зазначимо, що на думку командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар", військовий бунт лідера ПВК "Вагнер" засвідчив, що президент Росії Володимир Путін не контролює ситуацію всередині країни, а фактична влада перебуває в руках "ватажків бандформувань".

Також у матеріалі Фокуса зібрані думки британських та українських експертів про те, чи може Пригожин почати наступ на ЗСУ з території Білорусі і чим це може закінчитися як для його найманців, так і для України.