"Тела не вернули": Омбудсмен призвал россиян отдать убитых подростков из Бердянска (видео)

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины, считает убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова внесудебной казнью.

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Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что российские захватчики не отдали тела убитых ими подростков из Бердянска, о гибели которых стало известно накануне. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что официально обратился к российской стороне с просьбой вернуть тела несовершеннолетних родственникам. Соответствующее обращение получила и Татьяна Москалькова, Уполномоченная по правам человека в РФ.

"Нет, тела не передали", — пояснил Лубинец.

По его словам, состоялась "внесудебная казнь двух украинских подростков". Подробности еще будут устанавливать.

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Убийство подростков в Бердянске

Российские СМИ 24 июня сообщили, что на территории Бердянска 24 июня, погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Служба розыска детей проинформировала, что Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова российские оккупанты подвергли пыткам. Захватчики обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. После издевательств они убили несовершеннолетних. Оккупанты били и душили Тиграна перед его бабушкой и затем увезли его в неизвестном направлении в Бердянске.

Напомним, 26 июня мать убитого россиянами подростка в Бердянске рассказала о своем сыне в разговоре с украинской журналисткой Яниной Соколовой. Выяснилось, что парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, однако на службу его не взяли. Семья Тиграна находится на территории Германии. Парень намеревался уехать, но оккупационные власти не выпустили его из города. Как отметила журналистка, представители власти пообещали, что после войны ребят похоронят с почестями, как настоящих героев.