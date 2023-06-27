"Не раскачивать лодку": союзники просили Киев не бить по РФ во время мятежа Пригожина, — СМИ

По словам журналистов, союзники опасались, что Запад и Украину начнут рассматривать как силы, которые помогают "вагнеровцам". В Москве только и ждут подтверждений того, что Киев якобы угрожает суверенитету России.

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Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что к украинским официальным лицам не единожды обращались западные чиновники. Они опасались, что Запад и Украину начнут рассматривать как силы, которые помогают "вагнеровцам".

"Говорили не раскачивать здесь лодку", — сказал неназванный западный чиновник.

Он также добавил, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, его заместителей и через послов.

По словам источника, украинским чиновникам говорили, что это внутреннее дело России.

"Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию", — сказал источник.

По его словам, Украина могла воспользоваться возможностями на своей территории, однако ее просили не втягиваться во внутрироссийский конфликт и наносить удары по объектам внутри РФ.

Западный чиновник заявил, что в Москве только и ждут подтверждений того, что Украина якобы угрожает суверенитету России.

Напомним, что в США знали о планах Пригожина на мятеж, но скрывали разведданные от союзников. По словам журналистов, только ограниченный круг лиц знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Пригожина. Американская разведка не делилась информацией не только с Украиной, но и с союзниками по НАТО.

Также напомним, что США заявили, что будут добиваться выдачи Пригожина. Так, по словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.