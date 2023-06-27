60 секунд на выстрел: как оператор Javelin помог уничтожить колонну войск РФ

Российские штурмовики пытались прорваться в Победу в Донецкой области. Однако эффективность американского ПТРК и опыт десантников позволил разбить врага.

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Десантник Андрей один из тех противотанкистов, кто имеет на своем счету уничтоженный Т-90М "Прорыв" с Javelin. Во время одного из наступлений оккупантов он уничтожил еще несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщает АрміяInform.

Российские оккупанты наступали колонной на позицию военных в районе населенного пункта Победа (Донецкая область). Андрей был одним из тех, кто заступил в тот день на боевое дежурство и перешел на другую позицию. Именно там и начали наступление российские оккупанты. Пока военные занимали позиции, российскую технику было уже видно на окраине села. Тогда десантники вступили в бой.

Javelin помог отразить вражескую атаку Фото: АрміяInform

В начале российской колонны шли два танка, которые подорвались на минных полях. Украинские десантники начали выжигать вражескую технику из противотанковых ракетных комплексов.

"С первого пуска ракеты я поразил БМП, которая уже зашла на окраину села. Далее переключился на бронетехнику, которая двигалась по полю. По радиосвязи меня постоянно координировала аэроразведка, поэтому я знал, когда и откуда появятся вражеские панцерники", — вспоминает Андрей.

Бойцы уничтожали одну машину за другой, а оккупанты отправляли новую и новую на подкрепление. Но по словам Андрея, они смогли поразить всю технику, которая пыталась идти на прорыв в Победе. Поэтому военные смогли отразить вражеское наступление. Противотанкист отмечает, что опыт и эффективность американского Javelin сыграли ключевую роль в срыве штурма. За бой он уничтожил 7 единиц техники, еще столько же удалось повредить. Безвозвратные потери оккупантов в танках и БМП составили 10 единиц.

"Примерно до одной минуты мне нужно, чтобы осуществить пуск ракеты и покинуть позицию. Javelin очень удобен и необходимо только к нему приспособиться и научиться видеть свою цель. Если выбрал хорошую позицию, смог хорошо замаскироваться — враг не поймет, откуда полетела ракета", — отмечает Андрей.

Напомним, 27 июня СМИ сообщили, что США готовят новый пакет помощи для ВСУ, в который войдут и ПТРК Javelin.

10 мая боец "Маяк" говорил, что российских танкистов не спасают от поражения "мангалы" на башнях танков.