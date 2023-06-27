"С честью выполнили долг": Путин о гибели летчиков во время мятежа Пригожина

Президент РФ заявил, что военные уберегли страну от гражданской войны и не стали на "путь смуты".

Related video

Президент РФ Владимир Путин 27 июня выступил перед военными и правоохранителями, которые якобы останавливали вооруженный мятеж, который устроил в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Российский президент прокомментировал ликвидацию боевых вертолетов "вагнеровцами" во время похода на Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Чтобы заслушать речь Путина на Соборной площади в Кремле собрали более 2,5 тысячи человек — сотрудников МВД, СОБР, ОМОН и других.

"Военные РФ в трудный для страны час стали на путь смуты, результатом которой был бы хаос. Военные и правоохранители РФ фактически остановили гражданскую войну. Силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан. Летчики, которые погибли во время мятежа, с честью выполнили свой долг", — сказал он.

Российский диктатор предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.

Так, во время "марша справедливости" вагнеровцы обезвредили на территории РФ следующие воздушные единицы с экипажами:

3 Ми-8мтпр;

1 Ми-8;

1 Ка-52;

1 Ми-35;

1 Ил-18(22) ВЗПУ.

Также во время выступления Путин заявил, что во время мятежа командованию не пришлось снимать боевые подразделения из зоны "спецоперации", отметил Путин.

Напомним, что слова Путина противоречат действительности, поскольку "вагнеровцам" военные и силовые структуры особо не сопротивлялись — повстанцы без выстрелов захватили Ростов и дошли до Воронежа, где их встречали местные фактически "хлебом-солью", а бойцы подразделения "Ахмат", которые ехали подавлять бунт ЧВК "Вагнер" так и не доехали, потому что застряли в пробке по дороге.

Также сообщалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вертолеты сбивал какой-то "дурачок-ПВОшник". Сообщается, что владелец ЧВК "Вагнер" готов возместить семьям погибших сумму в 50 млн рублей.