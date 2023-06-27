Убийство подростков в Бердянске: СМИ узнали о еще одном застреленном мужчине

Родственница семьи Тиграна сообщила, что он был застрелен в сердце, Никита — в голову, а выстрелы осуществлял снайпер.

Related video

Кроме 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, российские захватчики убили 24-летнего товароведа из Бердянска Егора Демченко. Об этом рассказала его мать, информирует ASTRA в Telegram.

Женщина рассказала, что сын работал товароведом и в тот вечер вышел в парк Шмидта "выпить кофе". Он якобы начал помогать раненому силовику, в которого могли попасть Тигран и Никита.

Правоохранители из РФ кричали, что ее сын это террорист, что он убил полицейского. Один из силовиков пришел в себя и сказал, что Егор там просто мимо проходил. Убийц сына ей не назвали.

"Они думали, что Егор — вместе с ними", — заявление женщина, заподозрив в убийстве Никиту и Тиграна.

Издание ASTRA связалась с родственницей семьи Тиграна Ольгой. Она подтвердила, что накануне состоялось опознание тел, обоих несовершеннолетних убили. По ее словам, во время опознания одному из родителей сообщили, что Тигран был застрелен в сердце, Никита — в голову. Выстрелы осуществлял снайпер.

Ольга рассказала, что очень много обстоятельств остаются невыясненными. Тигран был одет совсем не в то, в чем поехал в город. Он разговаривал с мамой по телефону, все было на позитиве. У Никиты был день рождения и они собирались купить шаурму и отметить. Она уверена, что детей подставили.

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов

Убийство подростков в Бердянске

Российские СМИ сообщили, что на территории Бердянска 24 июня, погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины, 26 июня сообщил, что россияне не вернули тела подростков. Он назвал убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова внесудебной казнью.

Напомним, Бердянская городская военная администрация 27 июня сообщила, что родителям убитых подростков в Бердянске разрешили похоронить детей. В городе 29 июня состоится прощание с Тиграном Оганнисяном и Никитой Хангановым, которых расстреляли российские захватчики.