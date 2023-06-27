Родителям убитых подростков в Бердянске разрешили похоронить детей, — МВА

В Бердянске пройдет прощание с Тиграном Оганнисяном и Никитой Хангановым, которых расстреляли российские захватчики.

Related video

Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, убитых подростков в Бердянске, родителям разрешили похоронить. Об этом информирует Бердянская городская военная администрация в Telegram.

Прощание с ними состоится в четверг, 29 июня. Мероприятие будет организовано на территории города:

11:00 — прощание с Никитой

12:00 — прощание с Тиграном

Убийство подростков в Бердянске

Российские СМИ 24 июня сообщили, что на территории Бердянска, погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

26 июня мать убитого россиянами подростка в Бердянске рассказала о своем сыне в разговоре с украинской журналисткой Яниной Соколовой. Выяснилось, что парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, однако на службу его не взяли. Семья Тиграна находится на территории Германии. Парень намеревался уехать, но оккупационные власти не выпустили его из города. Как отметила журналистка, представители власти пообещали, что после войны ребят похоронят с почестями, как настоящих героев.

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины, 26 июня сообщил, что россияне не вернули тела подростков. Он назвал убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова внесудебной казнью.

Напомним, 27 июня Бердянская МВА сообщила, что родителям погибших подростков, которые стали жертвами россиян в городе, еще не дали посмотреть на тела их детей.