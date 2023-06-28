Лукашенко хочет установить контроль над "вагнеровцами": в ISW назвали причину

По словам аналитиков, политик может хотеть установить контроль над "Вагнером", чтобы у него было больше маневренности в вопросе поглощения Беларуси Россией в рамках Союзного государства.

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Политик Александр Лукашенко хочет установить полный контроль над наемниками ЧВК "Вагнер", чтобы стать более независимым от Кремля и усложнить поглощение Беларуси в рамках Союзного государства РФ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 27 июня говорится, что Лукашенко, вероятно, сумел в настоящее время обеспечить определенное убежище для главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларуси. Однако, как предполагается, президент РФ Владимир Путин решил разрушить репутацию Пригожина и, возможно, лишить его финансовых ресурсов.

Аналитики считают, что Лукашенко, возможно, хочет использовать наемников ЧВК "Вагнер", чтобы у него было больше маневренности в рамках поглощения Беларуси Россией в рамках Союзного государства.

Кроме того, как предполагается, белорусский политик может использовать "вагнеровцев", чтобы уменьшить свою зависимость от российских силовиков и военных, находящихся на территории Республики Беларусь.

"Беларусь не имеет опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения", — говорится в отчете.

С другой стороны, как отметили аналитики, "вагнеровцы" имеют опыт проведения общевойсковых операций.

"Оперативное подчинение белорусских вооруженных сил российскому Генеральному штабу де-факто было реальностью на протяжении многих лет, и изменить такие глубокие институциональные связи будет сложно, если вообще возможно. Тем не менее кризис стабильности нового российского режима может предоставить Минску новые возможности", сказано в отчете.

Напомним, что 27 июня Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным. Белорусский политик заявил, что Евгений Пригожин покинул территорию России и что надеется на то, что "вагнеровцы" пополнят ряды белорусской армии.

Кроме того, Лукашенко рассказал о планах размещения ядерного оружия. По его словам, российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.