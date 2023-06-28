Похоронят дома: РФ согласилась вернуть родным тела убитых в Бердянске Оганисяна и Ханганова

По информации представителя омбудсмена, Украина пыталась вернуть подростков из РФ домой к 1 июня, когда они проходили допросы в статусе свидетелей по делу о диверсии на железной дороге.

Related video

Российские военные согласились передать родственникам тела погибших в оккупированном Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Об этом 28 июня сообщил представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, сообщает издание "Бабель".

По его словам, подростков возили в Ростов, проводили там экспертизы, в том числе психологические и выдвинули там обвинения в том, что они якобы приняли участие в свержении одной из опор железнодорожных путей, однако со стороны РФ официального подтверждения этому не было.

Офис омбудсмена узнал о подростках в момент, когда они проходили в России в статусе свидетелей по делу о диверсии на железной дороге. Тогда же представители Украины пытались вернуть детей и вели переговоры с РФ.

"Мы вели переговоры, чтобы вернуть этих двух ребят к 1 июня – Дню защиты детей. Но россияне не отдали", – рассказал изданию Кононенко.

По его словам, после информации в СМИ о гибели подростков, офис омбудсмена направил письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и попросил опровергнуть или подтвердить информацию, однако до сих пор не получил ответа.

Также Кононенко уточнил, что украинская сторона не стремится вернуть тела погибших подростков на подконтрольную территорию, поскольку их родственники находятся в Бердянске и хотят похоронить своих близких там же.

Трагическая гибель молодых украинцев

Напомним, 24 июня стало известно, что на территории Бердянска погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Служба розыска детей проинформировала, что Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова российские оккупанты подвергли пыткам. Захватчики обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. После издевательств они убили несовершеннолетних.

26 июня стало известно, что подростки из оккупированного Бердянска Тигран Оганисян и Никита Ханганов могли действительно организовать атаку на российских военных.

27 июня появилась информация, что родителям Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, разрешили похоронить убитых подростков.