"Не соответствует действительности": Синегубов опроверг фейки о вторжении россиян в область

По данным Олега Синегубова, противник периодически распространяет ложные информационные сообщения о захвате различных населенных пунктов с целью дестабилизации ситуации в Харьковской области.

Related video

На фоне восстания лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы захвате города Волчанск в Чугуевском районе, а также о сражениях за село Русская Лозовая в Харьковском районе. Однако власти Харьковской области подчеркнули, что эти сообщения являются фейками и не соответствуют действительности. Об этом сказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу".

Он объяснил, что противник периодически распространяет ложные информационные сообщения о захвате различных населенных пунктов с целью дестабилизации ситуации в Харьковской области.

"Вся эта информация не соответствует действительности. Стоит доверять только сообщениям из официальных источников. На сегодняшний день под временной оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковщины. Никакого продвижения у врага на территории Харьковской области нет", – сказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что ситуация на передовой в области полностью контролируется ВСУ.

"Наши защитники надежно удерживают свои позиции и не уступили ни один сантиметр нашей территории. Враг не отказался от планов захватить Харьковщину и постоянно пытается испытать нашу оборону на прочность, использует диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки улучшить свое тактическое положение встречают решительное сопротивление ВСУ и не имеют успехов. Враг несет потери в живой силе и технике", – отметил Синегубов.

По сообщению издания, 27 июня был запущен фейк, и российские пропагандисты заявили, что колонны ЧВК "Вагнер", которые двигались в сторону Москвы, якобы были отправлены обратно в Белгород и пересекли границу с Харьковской областью. Кроме того, утверждалось, что происходят боевые действия, в результате которых "Волчанск был взят", а также идут бои за Русскую Лозовую.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 июня заявил, что после попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" уже не останется в прежнем виде.

По данным Пентагона, "вагнеровцы" по состоянию на 28 июня все еще находятся на временно оккупированных территориях Украины. Наемники действуют и на Ближнем Востоке, а также в Африке.