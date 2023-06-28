"Не відповідає дійсності": Синєгубов спростував фейки про вторгнення росіян в область

За даними Олега Синєгубова, противник періодично поширює неправдиві інформаційні повідомлення про захоплення різних населених пунктів з метою дестабілізації ситуації в Харківській області.

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На тлі повстання лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито захоплення міста Вовчанськ у Чугуївському районі, а також про бої за село Руська Лозова в Харківському районі. Однак влада Харківської області наголосила, що ці повідомлення є фейками і не відповідають дійсності. Про це сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу".

Він пояснив, що противник періодично поширює неправдиві інформаційні повідомлення про захоплення різних населених пунктів з метою дестабілізації ситуації в Харківській області.

"Уся ця інформація не відповідає дійсності. Варто довіряти тільки повідомленням з офіційних джерел. На сьогоднішній день під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини. Жодного просування у ворога на території Харківської області немає", — сказав він.

Очільник ОВА підкреслив, що ситуація на передовій в області повністю контролюється ЗСУ.

"Наші захисники надійно утримують свої позиції та не поступилися жодним сантиметром нашої території. Ворог не відмовився від планів захопити Харківщину і постійно намагається випробувати нашу оборону на міцність, використовує диверсійно-розвідувальні групи. Але всі спроби покращити своє тактичне становище зустрічають рішучий опір ЗСУ і не мають успіхів. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці", — зазначив Синєгубов.

За повідомленням видання, 27 червня запустили фейк, і російські пропагандисти заявили, що колони ПВК "Вагнер", які рухалися в бік Москви, нібито відправили назад до Бєлгорода, і вони перетнули кордон із Харківською областю. Крім того, стверджувалося, що відбуваються бойові дії, унаслідок яких "Вовчанськ був узятий", а також тривають бої за Руську Лозову.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба 28 червня заявив, що після спроби військового заколоту ПВК "Вагнер" уже не залишиться в колишньому вигляді.

За даними Пентагону, "вагнерівці" станом на 28 червня все ще перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Найманці діють і на Близькому Сході, а також в Африці.